КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе

31 августа, с 21:00, и до 07:00 1 сентября по местному времени, в связи с проведением ремонтных работ на участке КрасЖД Ирбейская – Корастылево, будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка (вблизи села Ирбейское).

Пропуск автомобильных потоков будет осуществляться по мере накопления машин. На переезде будет работать регулировщик.

Ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Ирбейского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам: работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД