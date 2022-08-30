Мэппинг-подсветка украсила 4 дома в Красноярске

В Красноярске фасады сразу четырех домов были украшены мэппинг-подсветкой. Так, например, на фасаде дома на Красной Армии, 121 красноярцы могли наблюдать проекцию с изображением Андрея Поздеева.

Также уникальная подсветка расположилась на торцах трех домов на Киренского, 29, 33 и 35. Там появились проекции известных картин великого уроженца Красноярска – Василия Сурикова. Два дома украсили изображения полотна «Взятие снежного городка», а на фасаде третьего дома появился автопортрет художника.

В общей сложности архитектурное освещение установят на 28 домах до середины октября этого года. Подсветка будут включать вместе с уличным освещением.

Фото: © Администрация г. Красноярска