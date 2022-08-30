В этом году традиционный общегородской субботник в Красноярске пройдет 24 сентября. Участвовать подготовке города к зимнему сезону может любой желающий.

Также стало известно о том, что в ближайшее время в Красноярске стартует акция «За чистый город! За чистую Сибирь!». Данной акции уже более двух десятков лет.

За время действия этой акции в Красноярске будет проведена ревизия городских монументов, мемориальных комплексов и скульптур. Кроме того, в надлежащий вид приведут указатели, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта, знаки и светофоры. Также в скверах и парках покрасят и отремонтируют МАФы. Запланирована уборка с улиц пальм и туй, а также консервация фонтанов.

Добавим, что каждый год на осенний субботник приходят почти 100 тысяч человек.

Фото: © Администрация г. Красноярска