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В Курагинском районе двух полицейских подозревают в избиении мужчины

Главная Общество
Красноярск
12:15 30 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, полиция
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Два сотрудника полиции Курагинского района подозреваются в превышении полномочий, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении двух 39-летних полицейских возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 31-летнему мужчине. Они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ночью в конце июля сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину, употреблявшего алкоголь во дворе дома по ул. Центральная пос. Краснокаменск. Они собирались привлечь нарушителя к административной ответственности и один из полицейских при разбирательстве ударил кулаком по лицу пострадавшего. Затем представители власти потребовали проследовать с ними в отдел полиции.

После отказа они нанесли мужчине удары руками по лицу и по телу. Потерпевший попытался убежать, но был настигнут полицейскими. Они применили физическую силу в виде загиба руки за спину и наручные браслеты. После доставления потерпевшего в полицию, обвиняемые четыре часа удерживали мужчину и причиняли ему телесные повреждения.

Полицейских задержали. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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