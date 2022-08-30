Подозреваемых в квартирных кражах на 1,7 млн рублей задержали в Красноярске

В Красноярске стражами правопорядка были задержаны четверо мужчин, которых подозревают в серии краж из квартир. Сумма украденного имущества превысила 1,7 млн рублей.

По официальным данным, в период с июня по август этого года в полицию обратились три жителя красноярца и сообщили о похищении их имущества. В первых двух эпизодах злоумышленники проникли в квартиры после отжима окон. В третью квартиру подозреваемые попали путем подбора ключей. Сумма украденного имущества - свыше 1,7 млн рублей.

Как выяснилось, подозреваемыми оказались четверо мужчин, которые приехали в Красноярск из других регионов. При обыске в съемной квартире, где жили злоумышленники была обнаружена часть похищенного имущества. В результате были возбуждены уголовные дела по ст. «Кража». Сейчас они находятся под стражей.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости