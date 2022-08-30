Футболисты «Енисея» в гостях сыграли вничью с тульским «Арсеналом»

В понедельник, 29 августа, футболисты «Енисея» из Красноярска в рамках 7-го тура Первой лиги провели гостевую встречу. На этот раз соперником «красноярских львов» стал «Арсенал» из Тулы. Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Первый гол в этой встрече был забит на 22-й минуте игроком «Енисея» Никитой Глушковым. Спустя минуту игрок туляков Камран Алиев сравнял счет в матче.

На 74-й минуте встречи Никита Глушков мастерски исполнил 11-метровый удар и вывел красноярцев вперед. Однако на 77-й минуте «Енисей» пропустил второй мяч после атаки «Арсенала», которую удачно завершил Евгений Луценко.

После этой ничьей «Енисей» находится на 4-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 12 баллов. Свой следующий матч «Енисей» проведет в Красноярске 4 сентября и сыграет против «СКА-Хабаровска».

Фото: © ФК «Енисей»