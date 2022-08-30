Первый случай заболевания ботулизмом выявлен в Красноярскому крае в 2022 году

У жителей Красноярского края начался сезон заготовок соленей на зиму. В этой связи следует помнить о том, что довольно-таки часто подобные заготовки становятся причиной ботулизма. Данное заболевание является смертельно-опасным.

Первый случай ботулизма в этом году на территории региона был зарегистрирован в августе. Пострадавшим оказался 51-летний житель Красноярска, который поел консервированную продукцию домашнего приготовления.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, обнаружить в заготовках возбудители опасного заболевание практически невозможно. Чтобы избежать отравления заготовки следует делать, соблюдая рецептуру и нельзя использовать продукты с признаками гнили и порчи.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости