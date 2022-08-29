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В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

Главная Общество
Красноярск
16:31 29 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, обвинение
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Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков руководил преступным сообществом, созданным с января 1990 года до января 1997 года. Он организовал совершение в июне 1998 года убийства 48-летнего красноярца организованной группой в составе его трёх подчиненных. Он склонил их преступлению с помощью угроз и дачи указаний.

Три участника использовали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Мужчины несколько дней выслеживали потерпевшего, затем 18 июня 1998 года ночью около ул. Тимошенкова, 187 двое участников произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего.

Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает.

Фото: © пресс-служба Красноярского краевого суда

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