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В Красноярске масштабно отметили День города

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Красноярск
16:28 29 Августа 2022
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Жители Красноярска в минувшие выходные масштабно отпраздновали День города, который отметил в этом году свое 394-летие. После двухлетнего отсутствия массовых мероприятий, связанных с празднованиями годовщины основания Красноярска, горожане наконец-то смогли с удовольствием посетить развлекательные площадки и принять участие в различных мероприятиях.

Главным идеологическим слоганом празднования Дня города в этом году стала фраза: «Открой свой Красноярск!». Началась программа традиционно с официальных мероприятий. В пятницу, 26 августа, горожане почтили подвиги красноярцев у стелы «Город трудовой доблести». После этого на площади у «Биг-Бена» прошла церемония поднятия флага города, после чего в овальном зале администрации состоялось торжественное присвоение звания «Почетный гражданин города Красноярска». В этом году столь почетного звания были удостоены два красноярца - доктор биологических наук, академик РАН Евгений Ваганов и Татьяна Костяева, которая более 45 лет является руководителем детско-юношеского хореографического ансамбля «Юность Красноярья».

В Красноярске масштабно отметили День города

Как признался Евгений Ваганов, он очень волновался во время торжественной церемонии. Звание «Почетный гражданин города Красноярска» он назвал одной из тех наград, к которой любой красноярец должен стремиться.

В Красноярске масштабно отметили День города

Татьяна Костяева, в свою очередь призналась, что она вовсе не ожидала получить звание «Почетный гражданин города Красноярска».

«Я чувствую гордость, что получила такое высокое звание за свой почти полувековой творческий путь. Также я очень благодарна за поддержку администрации Красноярска, депутатам Горсовета. Деятельность ансамбля «Юность Красноярья» позволяет сохранять и приумножать народную культуру. Мы учим детей любить свой город, свою страну, народную культуру, я считаю, что так мы вносим свой вклад в патриотическое воспитание молодежи», - рассказала Татьяна Костяева.

 

Затем в пятницу вечером на площади Мира прошла концертная программа «Открой свой Красноярск», в рамках которой перед горожанами выступили творческие коллективы. После этого состоялось выступление известной красноярской группы «Яхонт».

В Красноярске масштабно отметили День города

Однако основная часть праздничных мероприятий пришлась на выходные. Тематические локации развернулись в четырех пространствах на обоих берегах: на проекте «В центре Мира», площади Мира, Ярыгинской набережной и на бульваре для души «На Вавилова».

В Красноярске масштабно отметили День города

Несмотря на дождь, в Красноярске состоялся легкоатлетический полумарафон Красмарафон «Жара», а на акватории Абаканской протоки прошло первенство города по парусному спорту. Кроме того, на главной сцене Ярыгинской набережной в рамках районного праздника «С Днём рождения, любимый город!» перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы Красноярска.

В Красноярске масштабно отметили День города

Кульминацией празднования Дня города в субботу стало вечернее выступление российской группы «Иванушки International». В течение часа популярный музыкальный коллектив на площади Мира радовал горожан своими песнями. Сразу после концентра небо над Красноярском украсил праздничный салют.

В Красноярске масштабно отметили День города

Фото: © Руслан Рыбаков / Gornovosti

Два этих ярких события подарил красноярцам Почетный гражданин города и Красноярского края, всемирно известный благотворитель Хазрет Меджидович Совмен. Отметим, что большой друг Красноярска Хазрет Совмен регулярно дарит красноярцам сюрпризы не только на День города, но и на другие значимые праздники. Меценат сделал множество добрых дел для Красноярска, который он считает своим родным городом.

В Красноярске масштабно отметили День города

Хазрет Совмен создал здесь уникальный дом-лицей, который содержится на средства его благотворительного фонда. Также он поддержал множество значимых проектов, в число которых входит – возвращение исторического образа Часовне Параскевы Пятницы, обустройство «МайПарка», парка 400-летия Красноярска, возведение детского сада №121 в микрорайоне «Покровском» и т.д. В мае этого года Хазрет Совмен на свой 85-летний юбилей специально приехал в Красноярск. В рамках своего визита меценат принял участие в презентации книги о своей судьбе «Дорогами Земли». Также Хазрет Совмен удостоился одной из значимых наград города – медали Андрея Дубенского.

Прошедшее празднование Дня города можно с уверенностью назвать одним из ярких и запоминающихся в истории. Красноярцы снова смогли почувствовать забытые за время пандемии эмоции от дружного и единодушного празднования годовщины любимого Красноярска, который еще на шаг приблизился к своей эпохальной дате – 400-летнему юбилею. Подготовка к столь знаменательной дате уже ведется при поддержке президента России, правительства РФ и главы Красноярского края Александра Усса.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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