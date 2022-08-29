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Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю 24 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:20 29 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, мошенничество
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С начала года 4 887 жителей края перевели мошенникам 903 968 541 рубль. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 189 человек, они перевели 24 624 177 руб.

Участились случаи обмана жителей с личным участием мошенников или их посредников, сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Например, житель Советского района откликнулся на объявление мошенника на сайте «Авито» об оказании помощи в приобретении автомобиля с аукционов США. Он перевёл злоумышленнику 1 млн 200 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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