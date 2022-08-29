Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю 24 млн рублей

С начала года 4 887 жителей края перевели мошенникам 903 968 541 рубль. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 189 человек, они перевели 24 624 177 руб.

Участились случаи обмана жителей с личным участием мошенников или их посредников, сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Например, житель Советского района откликнулся на объявление мошенника на сайте «Авито» об оказании помощи в приобретении автомобиля с аукционов США. Он перевёл злоумышленнику 1 млн 200 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина