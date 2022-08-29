Красноярцы с размахом отпраздновали День города

На прошлых выходных в Красноярске состоялось масштабное празднование Дня города. На протяжении трех дней горожане отмечали 394-летие Красноярска. Празднование столь долгожданного события в 2022 году прошло под слоганом - «Открой свой Красноярск!».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса на протяжении двух лет в городе не проводились массовые мероприятия по случаю празднования годовщины основания Красноярска. В этой связи в этом году власти города подготовили для красноярцев насыщенную программу, которая пришлась по душе большинству горожан.

Основная программа празднования Дня города стартовала в пятницу, 26 августа. Утром красноярцы почтили подвиги жителей города у стелы «Город трудовой доблести». Затем на площади у «Биг-Бена» прошло торжественное поднятие флага города, после этого в здании мэрии была проведена церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска». В 2022 году его вручили научному руководителю СФУ Евгению Ваганову и руководителю детско-юношеского хореографического ансамбля «Юность Красноярья» Татьяне Костяевой.

По словам Евгения Ваганова, он очень счастлив получить данное звание. Также ученый отметил, что нашему городу крайне повезло с руководителями, которые всегда пытаются сделать его культурным и спортивным.

Татьяна Костяева тоже была рада быть удостоенной звания «Почетный гражданин города Красноярска». Руководитель детско-юношеского хореографического ансамбля выразила благодарность администрации города и депутатам городского совета.

После этого празднование перенеслось на площадь Мира, где состоялся концерт «Открой свой Красноярск» с участием творческих коллективов. Завершилось празднование Дня города в пятницу выступлением знаменитого красноярского музыкального коллектива «Яхонт».

Главная часть праздничных мероприятий пришлась на субботу. Красноярцев ждало множество разнообразных тематических локаций на обоих берегах города: на проекте «В центре Мира», площади Мира, Ярыгинской набережной и на бульваре для души «На Вавилова».

Фото: © Telegram-канал «НЕМАКСИМ»

Своей кульминации День города достиг в вечер субботы. На площади Мира перед несколькими тысячами жителей Красноярска выступила известная российская группа «Иванушки International». После завершения концерта состоялся запуск праздничного фейерверка. Два столь ярких события подарил красноярцам Почетный гражданин города и Красноярского края, всемирно известный благотворитель Хазрет Меджидович Совмен.

Он является большим другом Красноярска, который постоянно устраивает сюрпризы для горожан на различные знаменательные даты. Хазрет Совмен совершил большое число добрых дел для города, который он считает для себя родным местом.

Так, например, благодаря меценату в Красноярске был построен уникальный дом-лицей, который содержится на средства его благотворительного фонда. Также он поддержал очень важные проекты, среди которых – возвращение исторического образа часовне Параскевы Пятницы, обустройство «МайПарка», парка 400-летия Красноярска, строительство детсада №121 в мкрн. «Покровский» и многое другое. В мае текущего года меценат специально приехал в Красноярск для того, чтобы разделить с жителями города свой праздник – 85-летний юбилей. В это же время прошла презентация книги об удивительной судьбе Хазрета Совмена «Дорогами Земли». Кроме того, благотворителю вручили одну из самых значимых наград города – медаль Андрея Дубенского.

Прошедшее празднование Дня города стало одним из наиболее ярких в истории Красноярска. Жители города вновь ощутили эмоции от совместного празднования годовщины Красноярска, который сделал еще один шаг на пути к своему 400-летию. Подготовка к юбилею Красноярска ведется при поддержке президента РФ, правительства страны и губернатора Красноярского края Александра Усса.

Фото: © Администрация г. Красноярска