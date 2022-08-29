С начала года в Красноярском крае в ДТП погибли 168 человек

За 7 месяцев в ДТП погибли 168 человек. В Госавтоинспекции отмечают, что основные причины аварий — нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

Напомним, в одном из районов Красноярска 20 августа произошла смертельная авария.

Тогда водитель на LADA Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Hyundai Tucson. В результате аварии 32-летний водитель LADA погиб на месте из-за полученных травм.

В ДТП пострадали также пассажиры Hyundai: 21-летняя девушка, 27-летний парень и 2-летний ребёнок. Все трое не были пристегнуты.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости