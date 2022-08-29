Появились ещё два претендента на пост мэра Красноярска

В Красноярске ещё два человека решили принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Претенденты подали свои заявления в Горсовет, в частности, Владимир Моисеев и Александр Бухольцев, который руководит ООО «Прогвент».

Согласно постановлению Красноярского городского совета, участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, который достиг 21-летнего возраста, а также не имеющий ограничений для участия в выборах согласно ФЗ № 67.

Также претенденту на пост градоначальника предстоит сдать документы, включая данные о доходах и имуществе, программу о своей деятельности на посту мэра, программу социального и экономического развития Красноярска на ближайшие пять лет. Отметим, что оценивать кандидатов будет комиссия.