Золото и серебро завоевали слаломистки из Красноярска на Спартакиаде сильнейших

Спортсмены из Красноярска успешно выступили на состязания по гребному слалому, которые стали частью Спартакиады среди сильнейших российских спортсменов.

Отметим, что экстремальный спуск на байдарках является крайне сложной дисциплиной и прогнозировать чью-то победу заблаговременно невозможно. Это связано с тем, что на трассе ведется борьба сразу между четырьмя атлетами.

Несмотря на всю трудность дисциплины, красноярка Полина Мухгалеева выиграла золотую медаль в слалом-экстриме. Серебряную медаль в этой же дисциплине заработала еще одна красноярская спортсменка Лилия Брюханова. Бронза досталась слаломистке из Санкт-Петербурга.

Фото: © Минспорта Красноярского края