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Золото и серебро завоевали слаломистки из Красноярска на Спартакиаде сильнейших

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Красноярск
17:55 29 Августа 2022
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Спортсмены из Красноярска успешно выступили на состязания по гребному слалому, которые стали частью Спартакиады среди сильнейших российских спортсменов.

Отметим, что экстремальный спуск на байдарках является крайне сложной дисциплиной и прогнозировать чью-то победу заблаговременно невозможно. Это связано с тем, что на трассе ведется борьба сразу между четырьмя атлетами.

Несмотря на всю трудность дисциплины, красноярка Полина Мухгалеева выиграла золотую медаль в слалом-экстриме. Серебряную медаль в этой же дисциплине заработала еще одна красноярская спортсменка Лилия Брюханова. Бронза досталась слаломистке из Санкт-Петербурга.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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