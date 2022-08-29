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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 803 человека

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Красноярск
20:41 29 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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Подтверждённых диагнозов на 29 августа — 803.

Напомним, пик волны COVID-19 в Красноярском крае ожидается во второй половине сентября. Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести. Согласно исследования, которые проводят сотрудники управления Роспотребнадзора, преобладает штамм «Омикрон». Тяжёлых случаев заболевания стало меньше, однако при наличии хронических болезней коронавирус способен вызывать серьёзные осложнения. В этой связи врачи призывают людей ревакцинироваться. Стать участником прививочной кампании можно, обратившись в прививочный кабинет в поликлинике или в мобильный пункт вакцинации.

Региональные медучреждения находятся в высокой степени готовности к новой волне. На данный момент власти готовятся к любому из сценариев развития ситуации, связанной с уровнем заболеваемости COVID-19.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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