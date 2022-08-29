В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 803 человека

Подтверждённых диагнозов на 29 августа — 803.

Напомним, пик волны COVID-19 в Красноярском крае ожидается во второй половине сентября. Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести. Согласно исследования, которые проводят сотрудники управления Роспотребнадзора, преобладает штамм «Омикрон». Тяжёлых случаев заболевания стало меньше, однако при наличии хронических болезней коронавирус способен вызывать серьёзные осложнения. В этой связи врачи призывают людей ревакцинироваться. Стать участником прививочной кампании можно, обратившись в прививочный кабинет в поликлинике или в мобильный пункт вакцинации.

Региональные медучреждения находятся в высокой степени готовности к новой волне. На данный момент власти готовятся к любому из сценариев развития ситуации, связанной с уровнем заболеваемости COVID-19.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид