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Красноярцам рассказали об изменениях в законе о защите прав потребителей, которые вступают в силу с 1 сентября

Главная Общество
Красноярск
20:11 29 Августа 2022
общество, красноярск, россия, изменения, закон
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С 1 сентября вступают в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей». Они расширяют перечень недопустимых условий для договоров, заключаемых с потребителями.

Как пишет глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале, недопустимо будет:

  • оказывать дополнительные платные услуги без получения согласия потребителя (выполнять без согласия и требовать оплату за дополнительные работы по ремонту машины, которые не были оговорены);
  • отказывать в удовлетворении требований потребителей в отношении некачественных товаров, работ или услуг по причине их приобретения через интернет или по маркетинговым акциям;
  • в одностороннем порядке менять условия договора с потребителем или отказываться от его исполнения (договоры с кредитными организациями и об оказании услуг связи);
  • принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законом;
  • обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других (когда авиакомпания увязывает продажу услуг воздушной перевозки с заключением договора личного страхования);
  • ограничивать потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав (включение в условия пользования подарочными картами пункта о том, что «денежные средства за подарочные карты возврату не подлежат»);
  • занижать размер законной неустойки за нарушение прав потребителя или исключать её.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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