Красноярцам рассказали об изменениях в законе о защите прав потребителей, которые вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей». Они расширяют перечень недопустимых условий для договоров, заключаемых с потребителями.

Как пишет глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале, недопустимо будет:

оказывать дополнительные платные услуги без получения согласия потребителя (выполнять без согласия и требовать оплату за дополнительные работы по ремонту машины, которые не были оговорены);

отказывать в удовлетворении требований потребителей в отношении некачественных товаров, работ или услуг по причине их приобретения через интернет или по маркетинговым акциям;

в одностороннем порядке менять условия договора с потребителем или отказываться от его исполнения (договоры с кредитными организациями и об оказании услуг связи);

принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законом;

обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других (когда авиакомпания увязывает продажу услуг воздушной перевозки с заключением договора личного страхования);

ограничивать потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав (включение в условия пользования подарочными картами пункта о том, что «денежные средства за подарочные карты возврату не подлежат»);

занижать размер законной неустойки за нарушение прав потребителя или исключать её.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков