В Красноярске детский сад в Академгородке начнет работать с начала 2023 года

В Красноярске продолжаются работы по строительству детсада в Академгородке. Возведение дошкольного учреждения лично проконтролировал зампредседателя Правительства края Алексей Подкорытов и министр образования региона Светлана Маковская.

Отметим, что строительство детского сада реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Образовательное учреждение будет рассчитано на 300 детей, а его стоимость составляет свыше 280 млн рублей.

Возведение детского сада идет согласно графику. К ноябрю этого года подрядная организация планирует завершить весь комплекс работ. Затем детсаду предстоит получит лицензию на образовательную деятельность. После ее получения городским управлением образования будут укомплектованы группы. С начала следующего года детский сад откроет свои двери для юных красноярцев.

На данный момент строители завершают работы по оштукатуриванию стен внутри здания, прокладыванию инженерных сетей, витражей, сетей тепло и водоснабжения.

По словам зампредседателя Правительства края Алексея Подкорытова, новый детсад нужен жителям Академгородка, поэтому отставание от графика является недопустимым. Сейчас у строителей есть все ресурсы для завершения работ в установленный срок. Площадь здания составит 4,9 тыс квадратных метров, оно готово будет вместить 12 групп детей, включая четыре ясельные группы для детей от 1,5 до 3-х лет.

До конца этого года на территории Красноярского края в эксплуатацию запустят еще два детсада – в пос. Курагино уже с 1-го сентября начнет работать садик на 270 мет. Второй детсад на 190 мест будет в с. Дзержинское.

Фото: © пресс-служба Министерства образования Красноярского края