В Красноярском крае уничтожили 1 440 мальков осетра

Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об уничтожении молоди осетра сибирского при выпуске в Енисей.

— 26 августа осуществлялся выпуск молоди осетра сибирского и стерляди с Белоярского рыбоводного завода, — сообщает пресс-служба ведомства. — При транспортировании, в районе 22 км автодороги Сухобузимо-Атаманово сотрудники Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» умышлено уничтожение 1 440 шт. мальков осетра, занесённого в красную книгу РФ.

Руководителю Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» прокуратура внесла представление.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких