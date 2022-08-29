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В Красноярском крае уничтожили 1 440 мальков осетра

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Красноярск
16:12 29 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, уничтожение, рыба
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Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об уничтожении молоди осетра сибирского при выпуске в Енисей.

— 26 августа осуществлялся выпуск молоди осетра сибирского и стерляди с Белоярского рыбоводного завода, — сообщает пресс-служба ведомства. — При транспортировании, в районе 22 км автодороги Сухобузимо-Атаманово сотрудники Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» умышлено уничтожение 1 440 шт. мальков осетра, занесённого в красную книгу РФ.

Руководителю Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» прокуратура внесла представление.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

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