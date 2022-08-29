Заехавшего на новую набережную красноярского водителя оштрафовали почти на 2 тысячи рублей

В Красноярске дорожными полицейскими была установлена личность автомобилиста, который заехал на пешеходную зону набережной в районе ДК имени 1 Мая.

Напомним, что на прошлой неделе депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев в своих соцсетях выложил фотографию, присланную его подписчиком, о данном нарушении.

Как выяснилось, водителем оказался 20-летний молодой человек. Автовладелец заявил, что не увидел запрещающий знак. В отношении водителя были составлены протоколы по двум статьям – «за проезд и остановку в запрещенном месте» и «за отсутствие страхового полиса». Таким образом, молодому красноярцу предстоит выплатить штраф в общей сумме в размере 1,8 тыс рублей.

Фото: © Илья Зайцев