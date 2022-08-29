62-летний победитель Кубка города подтянулся 68 раз

На Центральной набережной состоялся традиционный Кубок города по подтягиванию. В соревнованиях приняли участие 69 атлетов, пишут на сайте администрации города Красноярска.

В этом году Кубок впервые прошёл без предварительных отборов, то есть участвовали все желающие. Кроме этого, по многочисленным просьбам были отменены ограничения по возрасту в младшей возрастной категории.

Соревнования прошли в 12 возрастных группах среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.

Абсолютным победителем Кубка стал 62-летний Анатолий Туров. Он подтянулся 68 раз. Второе место занял Андрей Исыпов (возрастная группа 30-39 лет), он подтянулся 63 раза. Третье место досталось Андрею Путинцеву (возрастная группа 30-39 лет), он совершил 49 подтягиваний.

В абсолютной категории среди женщин победительницей стала 10-летняя Валерия Иванова. Она подтянулась на перекладине 32 раза. Самый старший спортсмен на соревнованиях — постоянный участник соревнований 74-летний Давыд Кустов. Он подтянулся 15 раз.

Самым молодым участником стал 6-летний Иван Сорока. Он подтянулся 15 раз и занял первое место в своей возрастной.