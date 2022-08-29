29 августа
Красноярск
погода +13 °C
60.09
 
€ 59.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

62-летний победитель Кубка города подтянулся 68 раз

Главная Общество
Красноярск
18:23 29 Августа 2022
общество, красноярск, кубок, спорт
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

На Центральной набережной состоялся традиционный Кубок города по подтягиванию. В соревнованиях приняли участие 69 атлетов, пишут на сайте администрации города Красноярска.

В этом году Кубок впервые прошёл без предварительных отборов, то есть участвовали все желающие. Кроме этого, по многочисленным просьбам были отменены ограничения по возрасту в младшей возрастной категории.

Соревнования прошли в 12 возрастных группах среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.

Абсолютным победителем Кубка стал 62-летний Анатолий Туров. Он подтянулся 68 раз. Второе место занял Андрей Исыпов (возрастная группа 30-39 лет), он подтянулся 63 раза. Третье место досталось Андрею Путинцеву (возрастная группа 30-39 лет), он совершил 49 подтягиваний.

В абсолютной категории среди женщин победительницей стала 10-летняя Валерия Иванова. Она подтянулась на перекладине 32 раза. Самый старший спортсмен на соревнованиях — постоянный участник соревнований 74-летний Давыд Кустов. Он подтянулся 15 раз.

Самым молодым участником стал 6-летний Иван Сорока. Он подтянулся 15 раз и занял первое место в своей возрастной.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае благоустроили 17 общественных территорий и 80 дворов

В Красноярском крае благоустроили 17 общественных территорий и 80 дворов

29 Августа 2022 г.
Завершается благоустройство дворов в Лесосибирске, Красноярске и в других городах
Новости Красноярска: 18-летняя красноярка Эрика Андреева сыграет на US Open-2022

18-летняя красноярка Эрика Андреева сыграет на US Open-2022

29 Августа 2022 г.
Турнир стартует уже сегодня
Новости Красноярска: Золото и серебро завоевали слаломистки из Красноярска на Спартакиаде сильнейших

Золото и серебро завоевали слаломистки из Красноярска на Спартакиаде сильнейших

29 Августа 2022 г.
Полина Мухгалеева вновь завоевала золото
Новости Красноярска: В окрестностях Красноярска прогнозируются заморозки до -3 градусов

В окрестностях Красноярска прогнозируются заморозки до -3 градусов

29 Августа 2022 г.
Такая температура ожидается 30 и 31 августа
Новости Красноярска: В Красноярске детский сад в Академгородке начнет работать с начала 2023 года

В Красноярске детский сад в Академгородке начнет работать с начала 2023 года

29 Августа 2022 г.
Детсад планируют построить к ноябрю 2022 года
Новости Красноярска: В Красноярске часть Октябрьского района осталась без холодной воды

В Красноярске часть Октябрьского района осталась без холодной воды

29 Августа 2022 г.
Трубопровод восстановлен, специалисты приступили к промывке
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Мэр Ачинска ввёл масочный режим

24 Августа 2022 г.
Пока это коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru