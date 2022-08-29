В Красноярске вандалы испортили уличную картину на Семафорной

В Красноярске вандалами была испорчена уличная картина, над которой художники трудового отряда Главы города работали на протяжении месяца. Картина появилась на заборе на улице Семафорной в честь 45-летия Свердловского района.

Как сообщили в мэрии, в ночь с 28 на 29 августа неизвестные нанесли на картину свои «художества». В связи с этим администрация Свердловского района планирует обратиться в полицию для поиска вандалов.

Также красноярцев просят фотографировать людей, которые орудуют баллончиком с краской и отправлять в полицию.

Фото: © Администрация г. Красноярска