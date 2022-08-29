В окрестностях Красноярска прогнозируются заморозки до -3 градусов

В Красноярском крае и окрестностях краевого центра в последние дни августа прогнозируются заморозки. По данным метеорологов, 30 и 31 августа в центральных районах региона возможно понижение ночных температур до -3°C, а также сильный ветер до 18 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают о том, что в окрестностях Красноярска возможны заморозки в ночь с понедельника на вторник.

В связи с прогнозами спасатели призывают соблюдать меры предосторожности, а водителей быть внимательными во время управления автомобилем.

Фото: © Никита Алексеев