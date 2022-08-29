Житель Ачинска задержан по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности 10-летней девочки

В Красноярском крае в отношении 45-летнего жителя Ачинска завели уголовное дело, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Так, в дневные часы 25 августа злоумышленник во время пребывания в одном из магазинов Ачинска обратил внимание на 10-летнюю девочку. Подозреваемый начал преследовать ребенка, зашел в подъезд и совершил насильственные действия сексуального характера, затем скрылся.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан практически сразу после содеянного. Сейчас он находится под стражей и в скором времени ему предъявят обвинения. На данный момент следственные действия продолжаются. Следователи проводят мероприятия по закреплению доказательной базы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости