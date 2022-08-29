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Житель Ачинска задержан по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности 10-летней девочки

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Красноярск
14:18 29 Августа 2022
в красноярском крае, ачинск, преступление, насилие, следователи
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В Красноярском крае в отношении 45-летнего жителя Ачинска завели уголовное дело, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Так, в дневные часы 25 августа злоумышленник во время пребывания в одном из магазинов Ачинска обратил внимание на 10-летнюю девочку. Подозреваемый начал преследовать ребенка, зашел в подъезд и совершил насильственные действия сексуального характера, затем скрылся.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан практически сразу после содеянного. Сейчас он находится под стражей и в скором времени ему предъявят обвинения. На данный момент следственные действия продолжаются. Следователи проводят мероприятия по закреплению доказательной базы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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