В Камарчаге построили Дом культуры за 53 млн рублей

В пос. Камарчага Манского района появился новый дом культуры. Он построен по краевой госпрограмме «Развитие культуры и туризма». На эти цели из регионального бюджета было выделено более 53 млн рублей.

В ДК проводятся занятия 10 клубных формирований для взрослых и детей, в которых занимается 108 человек, рассказали в правительстве Красноярского края.

В здании есть гримёрные для артистов, концертный зал, теннисный стол, телевизор и проектор. Также имеется и универсальный зал с передвижными перегородками, который можно трансформировать, разделяя на несколько частей или объединяя его с фойе.

До июня 2018 года камарчагский дом культуры располагался в построенном в 1969 году деревянном здании. Отметим, что позже его признали аварийным.

Посещать новое пространство будут не только жители Камарчаги, но и деревень Сорокино и Новосельск.

Как рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, в этом году также откроется Дом культуры в с. Боготол. Ещё два ДК строятся в посёлках Громадск и Галанино, где работы завершатся в 2023 году.

Фото: © Александр Паниотов / Культура24