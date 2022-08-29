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В Красноярском крае благоустроили 17 общественных территорий и 80 дворов

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Красноярск
19:10 29 Августа 2022
благоустройство, в красноярском крае, красноярск, общество
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17 общественных пространств и 80 дворов благоустроили в Красноярском крае по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом пишут на сайте регионального правительства.

— Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году работа идёт гораздо быстрее. Подготовка к этому строительному сезону началась заблаговременно. В конце 2021 года были отобраны подрядчики и подготовлены проекты. Поэтому, несмотря на обилие дождей, работы идут по графику и вошли в завершающую стадию, — отметила Елена Цитович, заместитель министра строительства.

К примеру, в Шарыпово появился новый парк «Зелёный островок», в Боготоле — сквер Спортивный. В Кодинске благоустроили ещё одну часть пешеходного городского бульвара. В Енисейске теперь есть сквер Ванеева, в ЗАТО Солнечном — парк около центральной площади. В пос. Кедровый появился новый сквер на ул. Жуковского, в Заозёрном — обновлённая ул. 40 лет Октября, в Сосновоборске – Аллея славы, в Бородино – детская площадка. В Дивногорске завершили благоустройство площади Строителей.

В Красноярске же теперь можно гулять по обновлённым набережным Енисея в районе ДК им. 1 Мая, на Каче (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского), на бульваре по пр. Ульяновскому. На улицах Павлова, Робеспьера, Киренского, Полтавской появилдись новые скверы

Дворы обновлены в Кедровом, Зеленогорске, Канске, Иланском, Дивногорске, Заозёрном, Емельяново, Сосновоборске, Бородино, Шарыпово, Курагино, Ачинске, Назарове, Шушенском, Норильске, Берёзовке, Кодинске.

Завершается благоустройство дворов в Лесосибирске, Красноярске, ЗАТО Солнечный, Минусинске, Железногорске, Боготоле, Енисейске, Дудинке, Ужуре, Уяре.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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