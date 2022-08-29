41-летний красноярец пойдет под суд по обвинению в публичной реабилитации нацизма

В Красноярске следователями было окончено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого оказался 41-летний красноярец. Мужчину обвиняют в публичной реабилитации нацизма.

Как утверждают следственные органы, в минувшем году житель Красноярска с помощью созданной странице в соцсетях под выдуманным именем, писал в различных группах и под постами пользователей социальных сетей комментарии, в которых давал положительную оценку действиям немецкой армии и при этом отрицал факт победы СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, в словах обвиняемого содержался негатив в отношении символов о воинской славы РФ.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости