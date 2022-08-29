В Красноярске у трамваев №5 и №7 изменилась схема движения

В Красноярске с понедельника, 29 августа, трамваи №5 и №7 начали ходить по измененной схеме. В администрации отметили, что из-за ремонтных работ на теплосетях на Щорса было принято решение о приостановке движения трамваев на участке от Мичурина по Щорса и от улицы 60 лет Октября до трамвайного депо.

Также стало известно, что к привычной схеме трамваи вернуться по завершению ремонта на тепловых сетях, которые расположены рядом с путями. Ознакомиться с измененной схемой можно по ссылке.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в Красноярске на улице Волжской стартовали работы по расширению проезжей части до 4-х полос.

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