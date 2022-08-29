32-летняя женщина попала под колеса Toyota на Копылова в Красноярске

В Красноярске в прошедшее воскресенье, 28 августа, на пересечении улиц Копылова и Ладо Кецховели под колеса автомобиля угодила 32-летняя женщина. Как пишут Gornovosti со ссылкой на ГИБДД, это дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №70 на Копылова. Так, автомобиль Toyota двигался на разрешающий сигнал светофора, пострадавшая тоже пересекала проезжую часть на «зеленый».

Однако водитель легковушки не предоставил пешеходу преимущество в движении, что привело к наезду на женщину. Красноярка отделалась ушибами, ей назначили амбулаторное лечение. Что касается автомобилиста, то в отношении него составлен административный протокол. Ему грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости