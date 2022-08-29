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18-летняя красноярка Эрика Андреева сыграет на US Open-2022

Главная Общество
Красноярск
18:38 29 Августа 2022
в красноярске, спорт, спортсменка, теннис
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18-летняя Эрика Андреева, которая является уроженкой Красноярска, выступит на одном из самых известных и престижных теннисных турниров - US Open — 2022.

Красноярка пробилась в основную сетку благодаря победе над другой российской теннисисткой – Камиллой Рахимовой в заключительной квалификационной игре. 

Отметим, что турнир начнется уже сегодня, 29 августа. Однако красноярская спортсменка свой первый матч проведет 30 августа против чешской теннисистки Петры Квитовой. 

Фото: © Федерация тенниса России

 

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