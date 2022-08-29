18-летняя красноярка Эрика Андреева сыграет на US Open-2022

18-летняя Эрика Андреева, которая является уроженкой Красноярска, выступит на одном из самых известных и престижных теннисных турниров - US Open — 2022.

Красноярка пробилась в основную сетку благодаря победе над другой российской теннисисткой – Камиллой Рахимовой в заключительной квалификационной игре.

Отметим, что турнир начнется уже сегодня, 29 августа. Однако красноярская спортсменка свой первый матч проведет 30 августа против чешской теннисистки Петры Квитовой.

Фото: © Федерация тенниса России