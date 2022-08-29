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В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

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Красноярск
11:43 29 Августа 2022
обучение, компания, профессия, школа, дети
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Музей геологии Центральной Сибири провёл для ребят из школы юного геолога летнюю полевую практику. Поддержку молодым геологам уже традиционно оказывает золотодобывающая компания «Полюс».

За две недели вместе со специалистами школьники собрали образцы руд, пообщались с опытными геологами края, минералов и пород, которые пополнят учебные геологические коллекции.

В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

Также школьники познакомились с профильным геологическим музеем СФУ, посетили научно-познавательный центр на Кизямах нацпарка «Столбы».

Одно из главных событий полевой практики — посещение будущих работодателей, в частности, визит в АО «Росгеология». Ребятам показали фильм о том, как проходят геолого-съёмочные и поисковые работы. Затем ведущий специалист Александра Зорина провела практическое занятие. Ученики определяли горные породы, учились работать с профильными картами и делать конверты для сбора геологических образцов.

В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

Урок на вершине провела преподаватель ШЮГ, доцент кафедры геологии, минералогии и петрографии института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Наталья Некрасова. Она познакомила ребятишек с магматическими образованиями на высоте 688,7 метров над уровнем моря (на горе «Чёрная сопка»).

В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

— К нашей практике лаконично ложатся строки песен «Если с другом вышел в путь...» и «Держись, геолог, крепись, геолог...»! – поделились впечатлениями Наталья Некрасова. — Ребята порадовали активностью, любознательностью и готовностью прийти на помощь. Проверка полевыми условиями пройдена, полевой этап будущих научных проектов состоялся.

В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

Отметим, что школа юного геолога работает уже 18 лет. ШЮГ стала возможной благодаря помощи давнего партнёра музея геологии Центральной Сибири — золотодобывающей компании «Полюс». За это время здесь не только выпустили несколько потоков начинающих геологов, но и вырастили настоящих сотрудников и студентов геологических профилей. Выпускники сами потом становятся преподавателями, поступают в профильные вузы с гарантией 85 %.

Кстати, ещё можно присоединится к сообществу юных геологов. Для регистрации пишите на электронную почту online@mgeos.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, возраст, класс и контактный телефон. Все занятия абсолютно бесплатны.

В красноярском музее GEOS подведены итоги летней практики Школы юных геологов

Подробнее об обучении в Школе юного геолога можно узнать по телефону 252-29-45.

Фото: Музей геологии Центральной Сибири

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