Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России»

Красноярская железная дорога поддержала Всероссийскую экологическую акцию «Вода России» и приняла участие в мероприятиях, которые прошли на берегу реки Енисей вблизи Абакана (столица Республики Хакасии).

Волонтёры магистрали провели экологический субботник на прибрежной территории рядом с железнодорожным мостом через Енисей.

Этот участок был выбран неслучайно: пассажиры, многие из которых гости Хакасии, видят из окон вагонов стихийные свалки, возникающие в летнее время вдоль береговой линии.

Железнодорожники очистили территорию протяжённостью почти два километра не только от бытового, но и от природного мусора – веток и брёвен, наносящих вред экосистеме реки.

Для вывоза всего собранного в ходе акции потребовался грузовой автомобиль КАМАЗ».

Отметим, что сотрудники Красноярской магистрали внимательно следят за состоянием полосы отвода вдоль магистрали, постоянно поддерживая её в чистоте.

КрасЖД взаимодействует с властями и надзорными органами по вопросам недопущения и ликвидации несанкционированных свалок и участвует всероссийских и региональных мероприятиях, направленных на улучшение экологии.

Так, в течение последних десяти лет дорогой реализуется проект "Вид из окна поезда", направленный на улучшение эстетического состояния городов и поселков.

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Акция «Вода России» с 2014 года объединяет волонтеров со всей страны в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД