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Более 36 килограммов наркотиков изъяли полицейские у закладчика в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:20 29 Августа 2022
преступление, наркотики, полиция, в красноярске
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В Красноярске сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 39-летнего жителя Ачинска, являющегося оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов. Полицейские изъяли у мужчины более 36 кг запрещенных веществ.

Согласно официальным данным, в августе этого года автоинспекторы в Октябрьском районе остановили Nissan, которым управлял подозреваемый. В салоне автомобиля сотрудники полиции нашли два сверстка с веществами. Впоследствии выяснилось, что в одном из свертков был кокаин весом 0,502 гр и марихуана весом 5,8 гр. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело и поместили задержанного под административный арест на 15 суток.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина оказался оптовым закладчиком. Так, ачинец получал наркотические вещества через интернет-магазин и размещал в тайники для передачи розничным курьерам. Правоохранители нашли тайники с закладками, из которых изъяли 14 свертков с запрещенными веществами, общий вес которых составил 520,87 гр.

Затем полиция провела обыск по месту жительства задержанного и обнаружила пакеты с наркотиками, общий вес которых превысил 36 кг. Жителю Ачинска грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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