Красноярские самбисты выиграли две медали на Спартакиаде сильнейших

Спортсмены из Красноярского края успешно выступили в соревнованиях по самбо в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших атлетов страны. На соревнованиях в Казани регион представлял Артут Ондар, который выиграл бронзовую медаль в весе до 53 кг в первый день турнира.

Во второй день состязаний красноярская самбистка Ольга Артошина завоевала серебряную медаль в весе более 80 кг. Золото досталось Анжеле Гаспарян из Калининграда, бронза – Надежде Еремеевой из Екатеринбурга и Елене Хакимовой из Оренбурга.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края