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В Зеленогорске две сестры-пенсионерки перевели мошенникам полмиллиона рублей

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Красноярск
12:35 29 Августа 2022
общество, происшествия, зеленогорск, в красноярском крае, кража
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Полицейские устанавливают причастных к хищению 500 тыс. рублей у двух сестёр – пенсионерок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В правоохранительные органы с заявлением о хищении денег обратилась 63-летняя зеленогорка и её 64-летняя сестра. Одна из женщин рассказала, что в июне ей позвонили с предложением заработать на бирже. Потерпевшая согласилась и, выполняя указания неизвестного, предоставила ему коды доступа к своей банковской карте. Ей пообещали, что на её счет поступят деньги. Тогда пенсионерка передумала, сказав, что отказывается выполнять дальнейшие манипуляции, и уехала проживать на садовый участок.

Вернувшись в город, она получила уведомление от банка о задолженности более 8 тыс. руб. Чтобы прояснить ситуацию, она позвонила тому человеку, с которым вела диалог по поводу заработка. Мошенники запросили у потерпевшей данные других имеющихся у неё банковских карт м пароли из смс. Получив доступ к счетам, они похитили более 330 тыс. руб.

Также мошенники попросили данные карты кого-то из близкого окружения. Якобы для вывода денег, им требуется ещё один человек. Пенсионерка обратилась к сестре, 64-летняя женщина также сообщила номер карты и коды доступа. Таким образом она лишилась 219 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета», максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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