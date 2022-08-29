Губернатор Красноярского края поздравил северян с 80-ой годовщиной героической обороны Диксона

Александр Усс вместе с жителями поселка, членами компании «РН-Ванкор», представителями общественных и ветеранских организаций края почтил память воинов-североморцев, которые отважно защищали остров Диксон от захватчиков из Германии.

Участники события возложили цветы к братской могиле семи бойцов североморцев - Мемориалу Славы защитникам Диксона.

Также в память о морском сражении между немецким крейсером «Адмирал Шеер» и советским ледоколом «Александр Сибиряков» в воды Карского моря спустили венки, а у подножия горы Южной развернули масштабную копию Знамени Победы.

«Для меня большая честь присутствовать на этой легендарной земле. Поздравляю вас с 80-й годовщиной героической обороны Диксона! Конечно, эти события лишь небольшая часть нашей героической истории Великой Отечественной войны. Но в них, как в каплях воды, отражается то, что обеспечило победу советского народа над врагом. Мужество, самоотверженность, способность идти до конца, — эти качества нужны нам как и прежде. Благодарю вас за преданность этой земле, благодарю многие поколения северян за то, что они хранят память здесь. Благополучия, здоровья и оптимизма! Низкий вам поклон!», – обратился к присутствующим Александр Усс.