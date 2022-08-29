Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу авиабилетов до 2 сентября

«Аэрофлот» запустил распродажу авиабилетов до 2 сентября, пишут в группе социальной сети «Вконтакте» «Международный аэропорт Красноярск».
Период перевозки — с 1 сентября по 30 ноября.
Благовещенск:
- в одну сторону — от 4 550 руб.;
- туда-обратно — от 6 500 руб.
Владивосток (АК «Аврора»):
- в одну сторону — от 8 400 руб.;
- туда-обратно — от 12 000 руб.
Иркутск:
- в одну сторону — от 3 150 руб.;
- туда-обратно — от 4 500 руб.
Москва:
- в одну сторону — от 7 000 руб.;
- туда-обратно — от 10 000 руб.
Чита:
- в одну сторону (с багажом) — 5 000 руб.;
- туда-обратно (с багажом) — 10 000 руб.
Санкт-Петербург:
- в одну сторону — от 7 800 руб.;
- туда-обратно — от 13 000 руб.
Новый Уренгой:
- в одну сторону (с багажом) — 5 000 руб.;
- туда-обратно (с багажом) — 10 000 руб.
Тюмень:
- в одну сторону (с багажом) — 4 500 руб.;
- туда-обратно (с багажом) — 9 000 руб.
Екатеринбург:
- в одну сторону — от 6 300 руб.;
- туда-обратно — от 9 000 руб.
Хабаровск (АК «Аврора»):
- в одну сторону — от 11 900 руб.
- туда-обратно — от 17 000 руб.
Фото: © vk.com/kja.aero