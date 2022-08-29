29 августа
Красноярск
погода +12 °C
60.09
 
€ 59.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

Главная Общество
Красноярск
10:01 29 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

По результатам проверки по сообщению СМИ об авиапроисшествии, которое произошло с вертолётом ROBINSON, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщает пресс-служба красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Установлено, что с 18 часов 14 августа до 13 часов 15 августа в результате действий неустановленных лиц, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта произошло крушение частного вертолёта ROBINSON на водный участок Маны в районе базы отдыха ООО «Туризм и Сервис-Мана».

Фото: © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 36 килограммов наркотиков изъяли полицейские у закладчика в Красноярске

Более 36 килограммов наркотиков изъяли полицейские у закладчика в Красноярске

29 Августа 2022 г.
Мужчине грозит пожизненное
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска стая собак испортила семь автомобилей

На правобережье Красноярска стая собак испортила семь автомобилей

29 Августа 2022 г.
Один из автовладельцев заплатит за ремонт 48 000 руб.
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России»

Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России»

29 Августа 2022 г.
Волонтёры провели экологический субботник
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего полицейского поместили в психдиспансер

В Красноярске бывшего полицейского поместили в психдиспансер

29 Августа 2022 г.
Его уволили из органов в 2020 году за езду в состоянии алкогольного опьянения
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края поздравил северян с 80-ой годовщиной героической обороны Диксона

Губернатор Красноярского края поздравил северян с 80-ой годовщиной героической обороны Диксона

29 Августа 2022 г.
Зафиналили событие концертом с выступлениями местных творческих коллективов
Новости Красноярска: 13-летняя девочка погибла при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Абанском районе

13-летняя девочка погибла при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Абанском районе

29 Августа 2022 г.
Еще семь человек увезли в больницу
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Мэр Ачинска ввёл масочный режим

24 Августа 2022 г.
Пока это коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий
Новости Красноярска: Житель Иркутской области решил защитить свою жену и попал в тюрьму

Житель Иркутской области решил защитить свою жену и попал в тюрьму

24 Августа 2022 г.
Мужчину посадили на девять лет
Новости Красноярска: В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

25 Августа 2022 г.
Информация о происшествии появилась в соцсетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru