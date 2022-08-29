В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

По результатам проверки по сообщению СМИ об авиапроисшествии, которое произошло с вертолётом ROBINSON, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщает пресс-служба красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Установлено, что с 18 часов 14 августа до 13 часов 15 августа в результате действий неустановленных лиц, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта произошло крушение частного вертолёта ROBINSON на водный участок Маны в районе базы отдыха ООО «Туризм и Сервис-Мана».

Фото: © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия