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В Красноярске бывшего полицейского поместили в психдиспансер

Главная Общество
Красноярск
10:30 29 Августа 2022
хулиган, красноярск, происшествия, общество
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На прохождение судебно-психиатрической экспертизы отправили бывшего сотрудника полиции, устроившего в январе дебош в подъезде дома на ул. Молокова, сообщает «КП-Красноярск». Соседи тогда уверяли, что он ломился к ним с топором.

Жильцы дома жаловались на него не единожды, кроме того, заявления на него писала жена. Она говорила, что муж, когда выпьет, бьёт её, при этом заявления она всегда утром забирала.

Очередную пьяную выходку экс-полицейского соседи решили разместить в интернете.

Оказалось, что дебошира уволили из органов в 2020 году, так как он ездил пьяным за рулем.

Мужчину задержали, завели уголовное дело и взяли под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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