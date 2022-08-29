29 августа
Красноярск
погода +12 °C
60.09
 
€ 59.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

13-летняя девочка погибла при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Абанском районе

Главная Общество
Красноярск
09:45 29 Августа 2022
в красноярском крае, авария, дтп, погиб, ребенок, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в субботу, 27 августа, в дневные часы в Абанском районе случилось автопроисшествие, в котором погибла девочка-подросток.

Как отмечают в краевой полиции, на 48 километре трассы «Канск – Абан – Богучаны» микроавтобус Hyundai, за рулем которого был 45-летний водитель, двигался по маршруту «Богучаны – Красноярск».

Правоохранители полагают, что в ходе движения заднюю часть микроавтобуса занесло, затем он выехал вылетел на встречную полосу и влетел в «Приору».

От удара пострадавшими оказались 5 из 8 пассажиров автобуса, двое из которых являются детьми. 13-летняя девочка, находившаяся в салоне микроавтобуса, не была пристегнута ремнем безопасности и погибла на месте аварии. 22-летний водитель и двух пассажиров легковушки тоже доставили в медицинское учреждение.

Добавим, что правоохранители осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех деталей случившегося. Полицейские устанавливают, были ли у водителя разрешающие документы на пассажирскую перевозку.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 36 килограммов наркотиков изъяли полицейские у закладчика в Красноярске

Более 36 килограммов наркотиков изъяли полицейские у закладчика в Красноярске

29 Августа 2022 г.
Мужчине грозит пожизненное
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска стая собак испортила семь автомобилей

На правобережье Красноярска стая собак испортила семь автомобилей

29 Августа 2022 г.
Один из автовладельцев заплатит за ремонт 48 000 руб.
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России»

Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России»

29 Августа 2022 г.
Волонтёры провели экологический субботник
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего полицейского поместили в психдиспансер

В Красноярске бывшего полицейского поместили в психдиспансер

29 Августа 2022 г.
Его уволили из органов в 2020 году за езду в состоянии алкогольного опьянения
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

29 Августа 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края поздравил северян с 80-ой годовщиной героической обороны Диксона

Губернатор Красноярского края поздравил северян с 80-ой годовщиной героической обороны Диксона

29 Августа 2022 г.
Зафиналили событие концертом с выступлениями местных творческих коллективов
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

25 Августа 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Новости Красноярска: Красноярское метро станет самым современным в России

Красноярское метро станет самым современным в России

24 Августа 2022 г.
В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru