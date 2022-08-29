13-летняя девочка погибла при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Абанском районе

В Красноярском крае в субботу, 27 августа, в дневные часы в Абанском районе случилось автопроисшествие, в котором погибла девочка-подросток.

Как отмечают в краевой полиции, на 48 километре трассы «Канск – Абан – Богучаны» микроавтобус Hyundai, за рулем которого был 45-летний водитель, двигался по маршруту «Богучаны – Красноярск».

Правоохранители полагают, что в ходе движения заднюю часть микроавтобуса занесло, затем он выехал вылетел на встречную полосу и влетел в «Приору».

От удара пострадавшими оказались 5 из 8 пассажиров автобуса, двое из которых являются детьми. 13-летняя девочка, находившаяся в салоне микроавтобуса, не была пристегнута ремнем безопасности и погибла на месте аварии. 22-летний водитель и двух пассажиров легковушки тоже доставили в медицинское учреждение.

Добавим, что правоохранители осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех деталей случившегося. Полицейские устанавливают, были ли у водителя разрешающие документы на пассажирскую перевозку.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю