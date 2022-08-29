В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +24 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, 29 августа в Красноярске будет +18° С, ветер западный до 6,8 м/с, весь день будет идти небольшой дождь. Вечером ожидается сильный дождь. Ночная температура воздуха составит +7° С.

30 августа дневная температура — +17° С, ветер юго-западный 1,8 м/с, облачно с прояснениями. Ночью — +14° С, возможен небольшой дождь.

31 августа днём +24° С, ветер западный 5,1 м/с, облачно с прояснениями. Ночью — до +20° С, возможен небольшой дождь.

1 сентября днём будет +20° С, ветер юго-западный 3,3 м/с. Ночная температура воздуха — +15° С, пойдёт дождь.

2 сентября днём +20° С, ветер западный 2,8 м/с, дождь. Ночью — до +15° С.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин