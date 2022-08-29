В Эвенкийском районе организованы поиски 40-летнего мужчины

В Красноярском крае в Эвенкийском районе проводятся поиски 40-летнего мужчины. 27 августа он уплыл на лодке из поселка Тура в район реки Кукуинда.

Как сообщают спасатели, на следующий день местные жители нашли лодку пропавшего, в которой находились личные вещи и оружие. На данный момент судьба владельца лодки не установлена. К поискам мужчины привлекли полицейских и поисково-спасательный отряд.

Добавим, что в связи с произошедшим спасатели призывают жителей региона при выходе на акваторию на маломерных судах надевать спасательный жилет.

Фото: © Никита Алексеев