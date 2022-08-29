Школьники и студенты в Красноярском крае смогут ездить в электричках за полцены

Школьники и студенты с 1 сентября могут ездить в электропоездах со скидкой в 50% в Красноярске и пригороде.

Программа скидок распространяется на городские электрички, и на более дальние поездки. Как сообщает КрасЖД, спецтарифы утверждены правительством Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области. Распространяются тарифы на все городские и пригородные маршруты в пределах Красноярской магистрали.

Сообщается, что в Красноярске и крае скидки для школьников будут действовать до 30 июня, в Хакасии до 15 июня, а в Кемеровской области тарифы проработают до 31 мая. Для передвижения пассажиров по льготной цене им необходимо оформить билет в кассах «Краспригорода», предъявив студенческий билет или справку из школы. Можно купить билет на разовую поездку или абонемент. Также для расчета работает мобильное приложение «РЖД-пассажирам». Банковские карты тоже принимают.

Фото: Александр Жуковец