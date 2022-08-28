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Игрока футбольного клуба из Иркутской области дисквалифицировали из-за розового маникюра

Главная Общество
Красноярск
14:24 28 Августа 2022
общество, иркутск, спорт, происшествия
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Футболиста команды «Иркутск» не пустили на футбольный матч из-за накрашенных ногтей.

По информации sport-express, руководство клуба предложило футболисту из-за накрашенных ногтей, либо стереть лак, либо покинуть «Иркутск». Игрок, имя которого не разглашается, предпочел уйти из команды.

Игрока футбольного клуба из Иркутской области дисквалифицировали из-за розового маникюра

Отмечается, что парень занимается футболом уже 11 лет и провел в иркутской команде всего три месяца. Сейчас он ждет предложений от других футбольных клубов и хочет, чтобы оценивали его умения, а не внешний вид.

Думаем, что это готовый футболист для медиафутбола.

Фото: telegram-канал MASH

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