28 августа
Красноярск
погода +12 °C
60.09
 
€ 59.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В понедельник в Красноярском крае ожидается ухудшение погоды

Главная Общество
Красноярск
13:03 28 Августа 2022
погода, непогода, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Новая рабочая неделя в Красноярском крае начнется с ухудшения погоды. 

По информации пресс-службы МЧС Красноярского края, 29 августа днем в Эвенкийском МР, в центральных и днем в южных районах Красноярского края ожидается сильный западный ветер с порывами 17-22 м/с. Погодные условия будут меняться в течение суток.

Также в ночь с 28 на 29 августа в центральных районах Красноярского края, на юге Туруханского района, в Эвенкийском МР прогнозируют сильные дожди.
В южных районах местами туман утром 29 августа.
 

Фото: Александр Жуковец

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Упавшее на троллейбусные провода дерево на Киренского убрали коммунальщики в Красноярске

Упавшее на троллейбусные провода дерево на Киренского убрали коммунальщики в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Коммунальщики узнали об упавшем дереве из соцсетей
Новости Красноярска: В Красноярске в Татышев-парке заработал новый «СусликПаб»

В Красноярске в Татышев-парке заработал новый «СусликПаб»

27 Августа 2022 г.
Это уникальное кафе для сусликов
Новости Красноярска: Катамаран с 7 туристами перевернулся во время сплава по реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае

Катамаран с 7 туристами перевернулся во время сплава по реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае

27 Августа 2022 г.
Все пассажиры живы
Новости Красноярска: Два концерта отменили в Красноярске на День города

Два концерта отменили в Красноярске на День города

27 Августа 2022 г.
Один из концертов отменили из-за непогоды
Новости Красноярска: Двух родных братьев из Красноярска отправили в колонию за кражу Mitsubishi

Двух родных братьев из Красноярска отправили в колонию за кражу Mitsubishi

27 Августа 2022 г.
Машину украли для ремонта автомобиля одного из братьев
Новости Красноярска: Пропавшего 12-летнего мальчика нашли живым в Красноярске

Пропавшего 12-летнего мальчика нашли живым в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Мальчика нашли полицейские
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

24 Августа 2022 г.
Самокаты могут прировнять к мопедам
Новости Красноярска: Красноярское метро станет самым современным в России

Красноярское метро станет самым современным в России

24 Августа 2022 г.
В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году
Новости Красноярска: В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

25 Августа 2022 г.
Обвиняются трое мужчин и девушка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru