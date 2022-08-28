В понедельник в Красноярском крае ожидается ухудшение погоды

Новая рабочая неделя в Красноярском крае начнется с ухудшения погоды.

По информации пресс-службы МЧС Красноярского края, 29 августа днем в Эвенкийском МР, в центральных и днем в южных районах Красноярского края ожидается сильный западный ветер с порывами 17-22 м/с. Погодные условия будут меняться в течение суток.

Также в ночь с 28 на 29 августа в центральных районах Красноярского края, на юге Туруханского района, в Эвенкийском МР прогнозируют сильные дожди.

В южных районах местами туман утром 29 августа.



Фото: Александр Жуковец