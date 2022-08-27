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Упавшее на троллейбусные провода дерево на Киренского убрали коммунальщики в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:30 27 Августа 2022
в красноярске, чп, дороги, автомобиль, коммунальщики, администрация
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Сегодня в Красноярске на улице Киренского из-за сильного ветра упало дерево, которое перегородило часть дороги. Дерево упало на контактную линию троллейбусов, затруднив автомобильное движение.

Как сообщили в соцсетях городской администрации, дерево уже убрали и движение ничего не мешает. Однако коммунальщики о происшествии узнали из соцсетей. Дело в том, что никто из очевидцев не удосужился сообщить оперативным службам об упавшем дереве.  

Горожане выкладывали фотографии рухнувшего на троллейбусные провода дерева в соцсети, но никто не позвонил по телефону 005.

Фото: © Илья Зайцев

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