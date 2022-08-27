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Катамаран с 7 туристами перевернулся во время сплава по реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
17:51 27 Августа 2022
в красноярском крае, туристы, мчс, происшествие, вода, туризм
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В Красноярском крае в субботу, 27 августа, в Эвенкийском муниципальном районе во время сплава по реке Нижняя Тунгуска перевернулся катамаран с семью пассажирами. Как сообщили корреспонденту Sibnovosti в ГУ МЧС по региону, около 15:00 по системе «112» была передана информация о том, что на реке Нижняя Тунгуска в 125 километрах вверх по течению от Туруханска при сплаве перевернулся катамаран. На борту плавсредства находилось семь туристов. 

«В данный момент туристическая группа находится на Метеорологической станции «Большой Порог». Туристы в помощи врачей не нуждаются», - заявили в ведомстве. 

Организаторами туристической поездки решается вопрос о проведении эвакуации при помощи водного транспорта. Добавим, что туристическая группа была зарегистрирована. 

Фото: © Никита Алексеев

 

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