Катамаран с 7 туристами перевернулся во время сплава по реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае

В Красноярском крае в субботу, 27 августа, в Эвенкийском муниципальном районе во время сплава по реке Нижняя Тунгуска перевернулся катамаран с семью пассажирами. Как сообщили корреспонденту Sibnovosti в ГУ МЧС по региону, около 15:00 по системе «112» была передана информация о том, что на реке Нижняя Тунгуска в 125 километрах вверх по течению от Туруханска при сплаве перевернулся катамаран. На борту плавсредства находилось семь туристов.

«В данный момент туристическая группа находится на Метеорологической станции «Большой Порог». Туристы в помощи врачей не нуждаются», - заявили в ведомстве.

Организаторами туристической поездки решается вопрос о проведении эвакуации при помощи водного транспорта. Добавим, что туристическая группа была зарегистрирована.

Фото: © Никита Алексеев