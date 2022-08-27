Два концерта отменили в Красноярске на День города

В Красноярске в субботу, 27 августа, проходит основная часть мероприятий в рамках празднования Дня города. К несчастью, насыщенная программа недосчиталась двух уличных мероприятий, которые были отменены.

Так, концерт Красноярского духового оркестра на площади перед памятником Поздеева пришлось отменить по техническим причинам. Также был отменен концерт «Красноярск гостеприимный», который планировали провести на пр. Мира с 14:00 до 15:30. Мероприятие не состоялось из-за дождя.

В мэрии отметили, что остальные мероприятия проводятся согласно графику.

Фото: © Администрация г. Красноярска