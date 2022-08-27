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Более 800 килограммов костей вывезли из Покровки в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:25 27 Августа 2022
в красноярске, мусор, администрация
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В Красноярске из Покровки было вывезено 811 килограммов костей. Несанкционированная свалка располагалась на пересечении улиц Гагарина и 4-й Продольной. Администрация Центрального района в своих социальных сетях рассказала о том, что информацию о незаконной свалке обнаружили в одной из групп. Также в администрации сообщили, что большая часть отходов была явно животного происхождения – например, кости крупного рогатого скота.

Так как отходы в рамках обычного контракта по ликвидации свалок вывозить нельзя, то администрация связалась с департаментом горхозяйства и подрядная организация вывезло мусор.

Сейчас специалисты выясняют, кто устроил несанкционированную свалку.

Фото: © vk.com/centr_krsk

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