Более 800 килограммов костей вывезли из Покровки в Красноярске

В Красноярске из Покровки было вывезено 811 килограммов костей. Несанкционированная свалка располагалась на пересечении улиц Гагарина и 4-й Продольной. Администрация Центрального района в своих социальных сетях рассказала о том, что информацию о незаконной свалке обнаружили в одной из групп. Также в администрации сообщили, что большая часть отходов была явно животного происхождения – например, кости крупного рогатого скота.

Так как отходы в рамках обычного контракта по ликвидации свалок вывозить нельзя, то администрация связалась с департаментом горхозяйства и подрядная организация вывезло мусор.

Сейчас специалисты выясняют, кто устроил несанкционированную свалку.

Фото: © vk.com/centr_krsk