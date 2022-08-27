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В Красноярске проезжую часть на Волжской расширяют до 4 полос

Главная Общество
Красноярск
16:01 27 Августа 2022
в красноярске, правительство, дороги, улица, работы, ремонт
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На правобережье Красноярска дорожники приступили к работам по формированию нового профиля дороги на ул. Волжской. Специалисты проводят демонтаж старого бортового камня и устанавливают новый. Дорожные работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что выравнивание и расширение профиля дороги стало необходимостью. Дело в том, что Волжская является одной из наиболее неудобных для проезда автомобилей улиц. Проезжая часть на Волжской были значительные сужения, из-за чего автомобилистам приходилось перестраиваться, что в результате приводило к пробкам. Также нагрузка на дорогу существенно возросла после открытия крупных торговых центров и начала строительства нового микрорайона.

После окончания ремонтных работ дорога будет соответствовать всех необходимым нормам безопасности. В рамках ремонта там планируют обустроить новые тротуары, организовать новый регулируемый переход для пешеходов недалеко от дома на Волжской, 63 «Д». Старые светофоры будут модернизированы.

Вдоль проезжей части будет установлено новое освещение. Автобусные остановки станут более безопасными за счет размещения новых павильонов, а также повышения бортовых камней для более удобной посадки и высадки из общественного транспорта. Кроме того, создание нового профиля дороги включает обустройство ливневки.

Добавим, что ориентировочный срок окончания всех работ на ул. Волжской – до 17 октября.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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