Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

В Красноярске в субботу, 27 августа, около 10 часов утра на проспекте Свободном, 48 произошла массовая авария с участием пяти автотранспортных средств. Как сообщили в полиции, 35-летний водитель маршрутного автобуса ехал со стороны Высотной в направлении Телевизорной.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в автомобиль Honda, который ехал в попутном направлении. Затем ПАЗ столкнулся с автомобилем Geely, который врезался в Nissan, с последующим столкновением с автомобилем Honda Accord.

В результате ДТП травмы получил 9-летний ребенок, который был в салоне Geely. Ребенка доставили в больницу. В момент аварии в автобусе находились пассажиры. Предварительно, никто из них не пострадал.

Фото: © ГУ МВД Росси по Красноярскому краю